Giordano sullo Scudetto: "La Lazio ha steccato nel momento decisivo, vincerà la Juve"

Il discorso Scudetto è ormai quasi chiuso. Di certo le chances della Lazio, attualmente al quarto posto, rasentano lo zero e anche se la Juve non vive il suo momento migliore si avvia a conquistare il 9° titolo consecutivo. Ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano ha espresso la sua opinione sull'argomento: "Sono sette in realtà i punti di distacco tra Inter e Juve. Per i bianconeri sarebbe un passo indietro chiudere con distacchi minimi, Allegri vinceva già gli Scudetti a questo punto. Inter, Lazio e Atalanta hanno steccato nei momenti decisivi. L'Inter sta facendo il suo, ma la Juve vincerà alla fine."

Lazio, Vieri: "La finale della Coppa delle Coppe il ricordo più bello"

Lazio, serata de La Teramo Laziale dedicata a Spinozzi: presente anche Tony Malco - FT

http://TORNA ALLA HOME PAGE