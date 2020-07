Lazio, Vieri: "La finale della Coppa delle Coppe il ricordo più bello"

Bobo Vieri ha lasciato nella Capitale un ricordo indelebile. Nella stagione 1998/99, l'attaccante ha sfiorato la vittoria dello Scudetto in biancoceleste ma, soprattutto, ha trascinato il club alla vittoria della Coppa delle Coppe siglando il gol del vantaggio contro il Mallorca. Ecco alcune sue parole in merito rilasciate sulle pagine del Lazio Style 1900 Official Magazine: "Quella di Birmingham è stata una serata speciale, indelebile, magica. Segnare sotto il settore dedicato ai tifosi laziali è stato spettacolare. Il match disputato contro il Maiorca in finale di Coppa delle Coppe resta il ricordo più bello della mia esperienza in biancoceleste”.