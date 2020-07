Premier League, da ottobre tifosi allo stadio: l'annuncio di Boris Johnson

Il calcio è ripartito ma manca ancora una componente fondamentale. Senza tifosi lo spettacolo non è lo stesso, gli stadi vuoti e silenziosi privano le partite del calore che i sostenitori regalano ai propri beniamini. Per questo in Italia si sta lavorando affinché si verifichi quanto prima la riapertura degli impianti di Serie A. In Inghilterra invece, riporta il Corriere dello Sport, Boris Johnson ha già fornito una data in cui i tifosi potranno tornare a riempire gli spalti per quanto riguarda la Premier League: "Da ottobre intendiamo riportare il pubblico negli stadi" - ha affermato il primo ministro inglese - "Naturalmente il tutto verrà fatto senza correre alcun tipo di rischio e rispettando eventuali misure e protocolli"