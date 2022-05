Juventus - Lazio, le quote del match: bianconeri favoriti, ma regna equilibrio. E sui gol...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Questa sera alle 20.45 Juventus e Lazio si sfideranno nel match valido per il penultimo turno di Serie A, il 37°. La squadra di Allegri è stata protagonista di un campionato a due facce: da dimenticare nella prima parte, di rilancio nel girone di ritorno. Ora è al quarto posto con l'accesso garantito in Champions. L'ultimo match è stato catastrofico: il Genoa ha rimontato nei minuti finali per il definitivo 2-1. Arrivata in finale di Coppa Italia con l'Inter, inoltre, si è dovuta accontentare del secondo posto: ai minuti supplementari è stata battuta 4-2. Dall'altra parte, il rendimento della formazione di Sarri è in crescita, come conferma la vittoria contro la Sampdoria dell'ultimo turno di campionato. L'obiettivo della squadra è di entrare in Europa League, passando per il 5° posto in campionato. Ma andiamo a dare un'occhiata alle quote del match:

I padroni di casa godono del favore del pronostico. Il segno 1 vale 2.30 su Sisal e Betfair. Il 2, invece, e dunque l'ipotesi secondo cui saranno i biancocelesti a trionfare, raggiunge la soglia massima di 3.10 su Snai e Goldbet. Il pareggio è il risultato meno probabile: 3.50 su Goldbet. Anche in virtù del fatto che l'ultima X in Juventus - Lazio risalga al 2012, pensare che il match possa terminare in parità, non sembra uno scenario così complicato. A proposito di risultato esatto, l'1-1 è il più probabile per i bookmaker ed è in grado di pagare 6.50 volte la posta su Goldbet, Sisal e LeoVegas, arrivando a un massimo di 6.75 se si opta per Snai.

All'andata, nella gara che si giocò lo scorso 20 novembre, fu la squadra di Allegri a imporsi per 0-2: protagonista indiscusso Leonardo Bonucci, autore di una doppietta. L'ultimo precedente che ha avuto l'Allianz Stadium per teatro risale, invece, al 6 marzo 2021 (Juventus - Lazio 3-1, gol di Rabiot, doppietta di Morata. Lo spagnolo è tra i giocatori tenuti maggiormente in considerazione dai bookie alla voce "marcatori". Un suo goal nel corso dei 90' vale 2.80 su William Hill, ma la quota si alza se si ipotizza che la rete possa arrivare quando il risultato è ancora fermo sullo 0-0 (6.50). Solo Vlahovic e Dybala, in casa Juve, vantano quote più basse (rispettivamente 2.30 e 2.62). Per la Lazio, considerato il forfait di Immobile, è Felipe Anderson il giocatore che vanta la quota più bassa come primo marcatore (9.00 su LeoVegas).

