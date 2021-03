Juventus - Lazio, quinta gara consecutiva senza gol per Immobile: il dato

Momento con più ombre che luci quello che sta vivendo Ciro Immobile da un mese a questa parte. Il bomber della Lazio non segna da cinque gare di fila e già questa è una notizia. Anche nel match di questa sera contro la Juventus il numero 17 è sembrato spesso in affanno e poco lucido. Come riportato da Lazio Page non succedeva da quasi due anni che Immobile non segnasse per così tante gare consecutive: (aprile/maggio 2019, allora le partite consecutive furono 9).

