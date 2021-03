Juventus - Lazio, Ravanelli: "Gara importante per entrambe. I biancocelesti possono battere chiunque"

Fabrizio Ravanelli, doppio ex di Lazio e Juventus, ha detto la sua sulla sfida che vedrà le sue squadre sfidarsi domani all'Allianz Stadium. Queste le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "La Juve ha ancora chance per lo scudetto ma domani affronta una Lazio che ha sempre tanta qualità. Sarà una partita difficilissima per la Juve che dovrà provare a vincere tra mille difficoltà perché ha giocato tre giorni fa, è decimata dagli infortuni e adeso c'è anche il covid per Bentacur. È in in totale emergenza e affronta una squadra che viene da due risultati negativi e sarà determinata. La Lazio può vincere con chiunque in Italia, è una squadra formidabile visti i vari Leiva, Milinkovic, Lazzari, Luis Alberto, Correa, Immobile. Sono giocatori fantastici e per la Juve sarà difficile. Sarà importante per tutte e due, si giocano tanto. La Juve per lo scudetto, la Lazio per la Champions".