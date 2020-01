Juventus, Matuidi: "Inter e Lazio incredibili, dovremo lottare fino alla fine"

Due big match a Roma nel giro di ventiquattro ore. Lo Stadio Olimpico si veste a festa per ospitare sabato Lazio – Napoli e domenica Roma – Juventus. Una situazione eccezionale dovuta all’appuntamento con l’Europeo in programma il prossimo giugno che porterà i due club capitolini a giocare in trasferta l’ultima giornata di campionato. In casa bianconera intanto Blaise Matuidi ha presentato la trasferta concentrandosi anche sulla corsa al titolo: "Sarà una partita molto difficile perché la Roma è una grande squadra che, come noi, ha un gioco molto offensivo. Per lo Scudetto penso che sia ancora presto. Inter e Lazio stanno facendo una stagione incredibile, alla Juve però si gioca con l’obiettivo di vincere tutti i trofei in palio. Siamo pronti a battagliare fino alla fine", le parole a Sky Sport.

