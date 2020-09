Juventus, no della Regione ad apertura parziale dell’Allianz Stadium

La Juventus e la regione Piemonte incassano un altro no. Dopo la prima richiesta di poter aprire parzialmente l'Allianz Stadium la società aveva formulato una seconda richiesta per aprire le porte dello stadio ad almeno 1.000 persone in vista del match di campionato contro la Sampdoria. In base al nuovo Dpcm infatti mille sarebbe il numero massimo di persone che possono partecipare ad una manifestazione sportiva. Nonostante questo, come riportato da Sky Sport, la risposta sarebbe negativa. Il club bianconero dovrà quindi rassegnarsi a vedere gli spalti senza i propri tifosi.

