Juventus, Paratici: "Per il dopo Allegri abbiamo le idee molto chiare"

Questa sera Fabio Paratici, ds della Juventus, è stato insignito del Premio Gentleman come "Uomo di sport". La serata si è svolta a Milano, ed è stata l'occasione per pungolare il dirigente bianconero sul nome dell'allenatore che andrà a rimpiazzare Allegri la prossima stagione. Ecco che cosa ha risposto: "Ci vuole pazienza. Stiamo facendo le nostre valutazioni, ma abbiamo le idee molto chiare". Insomma, come era ampiamente prevedibile la Juventus non si farà trovare impreparata, le parole di Paratici fanno intendere che per il dopo Allegri c'è già qualcosa di concreto.

