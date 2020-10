Juventus, Pirlo non vede Dybala e l'argentino si sfoga con Paratici

Nervi tesi in casa Juventus che ieri ha subito un brusco stop non andando oltre l'1-1 contro il Crotone. Oltre al pareggio in campionato c'è anche un'altra grana a cui pensare. Come riporta Tuttosport infatti Paulo Dybala non sarebbe molto contento; l'argentino dall'inizio del campionato non è mai sceso in campo a causa di alcuni problemi fisici. A questo si sono aggiunti anche gli impegni della Nazionale e il lungo viaggio affrontato unito ad alcuni fastidi gastrointestinali. Queste sono le motivazioni per le quali Pirlo ha deciso di non schieralo neanche a partita in corso. Pare però che il numero 10 al termine del match si sia lamentato nel tunnel con il dg Fabio Paratici proprio per non essere stato preso in considerazione.

LAZIO, TUTTOSPORT: LOTITO PENSA AD ALLEGRI

FARES E MURIQI UNICHE NOTE POSITIVE CONTRO LA SAMP

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE