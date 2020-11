Juventus, Pirlo rivela: "Dybala domani riposerà in vista della Lazio"

Dopo un periodo difficile in cui ha faticato a farsi notare da Pirlo, Dybala è riuscito a trovare spazio in questa nuova Juventus. Ciò però non è bastato per convincere il tecnico a confermarlo negli undici titolari che dovranno scendere in campo domani contro il Ferencvaros in Champions. Proprio il mister juventino, davanti le telecamere di Sky Sport, ha spiegato il perché: "Sta bene, ci ho parlato anche stamattina perché è normale che dopo tre partite ci sia stanchezza fisica e mentale. È un giocatore importante. potrebbe avere un turno dio riposo in vista della Lazio ma deve essere pronto".