Juventus, Pogba si ferma in allenamento: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Campanello di allarme in casa Juventus. La squadra allenata da Massimiliano Allegri si trova in tournée al Loyola Marmount University di Los Angeles e, proprio durante l'allenamento odierno, Paul Pogba è dovuto rientrare prima negli spogliatoi a causa di un dolore al ginocchio. Nulla di grave per il francese che ci ha tenuto a tranquillizzare staff e compagni nonostante sia uscito zoppicante dal campo. Il calciatore oggi non parteciperà alla doppia seduta di allenamento e osserverà qualche giorno di riposo.