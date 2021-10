Juventus, Rabiot positivo al covid: salta la finale di Nations League

Brutte notizie per la Francia e per la Juventus che perdono Adrien Rabiot. Il centrocampista non giocherà la finale di Nations League contro la Spagna a causa del covid. Secondo quanto riporta l’Equipe, il giocatore è risultato positivo al controllo all'interno del ritiro della nazionale transalpina. Rabiot aveva giocato giovedì la semifinale contro il Belgio rimanendo in campo 75 minuti. La Francia ha provveduto a isolare il caso e ripetere i test sul resto del gruppo squadra.