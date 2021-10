Juventus - Roma, l'AIA ha deciso: nessuno stop per Orsato

Una settimana difficile quella che hanno dovuto affrontare gli arbitri di Serie A. Prima Irrati in Lazio - Inter e ieri sera Orsato le cui decisioni sono state molto contestate dopo Juventus - Roma soprattutto in occasione del gol annullato ai giallorossi. Chi però chiedeva a ran voce lo stop per il direttore di gara rimarrà deluso: l'Aia e il designatore Gianluca Rocchi hanno infatti deciso di non infliggere ad Orsato nessuno stop in quanto come riportato da Sport Medisaset il contatto Szczesny-Mkhitaryan, su cui non è stato concesso il vantaggio, è stato ritenuto dai vertici arbitrali penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho ma valutato come un “errore-non errore”.

