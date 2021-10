Lazio - Inter, Nicchi: "Buttare fuori la palla è un abuso di ufficio"

Continua a far discutere quanto accaduto sabato sera all'Olimpico tra Lazio e Inter. Il nodo della questione è legato alla seconda rete di Felipe Anderson: secondo i nerazzurri infatti i biancocelesti avrebbero dovuto fermare l'azione vista la presenza di Di Marco a terra. La regola però è chiara: è l'arbitro a dover interrompere l'azione e a conferma di questa tesi ci sono anche le parole dell'ex presidente dell'AIA Nicchi: "C'è un regolamento, il gioco lo deve interrompere solo l'arbitro in caso di ferite o infortuni che riguardano la testa e situazioni più pericolose. Poi per quanto riguarda il fair play e le abitudini se ne può discutere, ma una cosa è chiara, il gioco deve continuare finché non lo ferma l'arbitro. Il fatto che è uno butta fuori la palla è un abuso della regola ma il regolamento è chiaro. Credo non ci siano dubbi su chi deve svolgere le operazioni", queste le sue parole a LaPresse.