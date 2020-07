Juventus, Sarri: "Dobbiamo vincere tutte le prossime partite. Chiellini? Pensavo stesse bene..."

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus prossima avversaria della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Sassuolo: "Facciamo fatica ad avere continuità fisica e mentale. E' qualcosa che succede a tutte le squadre escluse rare eccezioni, è difficile da capire perché abbiamo momenti buonissimi e altri di passività. Sta tutto nel diventare più ordinati ed equilibrati mantenendo le capacità tecniche. I due pareggi valgono lo scudetto? Non lo so, sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Un obiettivo si centra o non si centra, abbiamo un vantaggio di 7 punti e dobbiamo fare 9 punti nelle prossime partite senza fare calcoli. Chiellini? Sembrava stesse bene, oggi ha avuto un piccolo indurimento al polpaccio e aveva chiesto il cambio dopo venti minuti, poi è arrivato fino alla fine del primo tempo. Forse era presto per buttarlo dentro, non avevamo neanche la disponibilità di Bonucci".