Juventus, Sarri: "I risultati di Lazio e Inter non ci fanno rilassare, ora è facile sbagliare"

Con le sconfitte di Lazio e Inter, la Juventus può vantare una certa distanza di sicurezza dalle inseguitrici in chiave scudetto. Per Maurizio Sarri, però, non è ancora arrivato il momento di rilassarsi. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico bianconero ha spiegato: "Non dovrebbero creare nessun tipo di rilassamento i risultati di Lazio e Inter. È facilissimo in questo momento sbagliare una partita e può capitare a chiunque. Nessuna delle squadre è in grandissima condizione fisica e l’aspetto mentale, giocando ogni 3 giorni, diventa delicato ei risultati non scontati possono venire fuori. Sarà un mese durissimo".

