Juventus, Sconcerti: "Allegri? Ciclo finito. Mi torna in mente la frase di Sarri"

La Juventus sarà la prossima sfidante della Lazio in campionato. La squadra di Allegri si sfiderà contro il suo ex allenatore, Maurizio Sarri, e la situazione in casa bianconera non è una delle migliori. Prima la sconfitta contro il Genoa e ieri, la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter. A TMW Radio, Mario Sconcerti si è espresso sulla Juve di Allegri: «Penso abbia finito un ciclo e ha bisogno di essere rifondata. Ieri secondo me ha avuto sfortuna perché fino al rigore meritava di vincere. Io credo che sia troppo semplice additare Allegri come problema della Juventus. Ci sono vari problemi, ci sono stati anche vari errori dell’allenatore. È una squadra che non ha gioco e a volte ritorna in mente la frase di Sarri. Sono tutti giocatori che hanno una grande stima di se stessi e non giocano da squadra, a volte anche un po’ sopravvalutata questa stima personale».