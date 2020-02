Juventus, stop ai risultati utili di Sarri in Europa: Eriksson irraggiungibile

La Juventus di Maurizio Sarri viene sconfitta dal Lione e ora è chiamata alla rimonta nella gara di ritorno se non vuole salutare con largo anticipo la Champions League. La sconfitta in terra francese interrompe la striscia positiva di 22 risultati utili consecutivi di Sarri, iniziata ai tempi del Napoli e proseguita prima al Chelsea e poi in bianconero. Rimane irraggiungibile a 23 Sven Goran Eriksson, allenatore dello Scudetto della Lazio nel 2000. Il tecnico svedese, che realizzò la sua serie tra il 1980 e il 1983 alla guida prima del Goteborg e poi del Benfica, è secondo in questa speciale classifica alle spalle di Sir Alex Ferguson, in vetta a quota 25.

LAZIO, MILINKOVIC E I 25 ANNI DA TOP PLAYER

LAZIO, PER MARUSIC E JONY VISITE IN PAIDEIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE