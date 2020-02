Juventus, Tacchinardi: "Dopo la Supercoppa con la Lazio, involuzione paurosa"

La Lazio è diventata l'incubo della Juventus. Sembra così, a dirlo tra le righe è anche un grande ex bianconero come Alessio Tacchinardi. La doppia sconfitta nel giro di due settimane deve aver scombussolato la squadra di Sarri che, nel 2020, ha completamente cambiato volto. Ne ha parlato l'ex centrocampista a Radio Sportiva: "Sono preoccupato perché non vedo un'identità di squadra. Prima della Supercoppa contro la Lazio, la Juve qualcosa faceva. Dopo c'è stata un'involuzione paurosa. La squadra ha un possesso palla molto sterile, solo Ronaldo attacca l'area, e a centrocampo la palla non gira. Rabiot in questo momento è impresentabile. Per far giocare la squadra in modo più 'bellino' si è persa l'identità storica della Juventus. Se uscisse col Lione sarebbe una tragedia sportiva".

