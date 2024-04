Kiyine: "La Salernitana mi ha dato fiducia, la Lazio no. E venerdì..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Sofian Kiyine, riporta SalernitanaNews, ha parlato in qualità di doppio ex della sfida tra Lazio e Salernitana che si disputerà venerdì all'Olimpico. Queste le due considerazioni sul momento di entrambe le squadre: "Stanno passando una stagione complicata. La Salernitana è quasi retrocessa e ciò mi dispiace molto. La seguo sempre con affetto e ho guardato un po’ di partite. La rosa ha nomi importanti e non so spiegarmi come sia ultima. Immagino sia difficile un finale di stagione così, senza obiettivi, per i giocatori. Devono provare a giocare senza stress e ansia. Ho visto che è tornato mister Colantuono, lo ringrazio sempre perché mi fece giocare tanto”.

"La Salernitana mi ha dato quella fiducia che purtroppo alla Lazio non ho mai avuto, anche perché a Roma c’erano giocatori fortissimi nel mio ruolo, come Milinkovic Savic. Mi sono sempre sentito più granata che biancoceleste”.

