Koetting: "Scudetto? Non sarà una lotta a due. La Lazio ha ambizioni..."

I rincalzi di una rosa possono fare la differenza. Lo si è visto per la Lazio, tradita probabilmente dal troppo turnover in Europa League. Lo si è visto nella Juventus di Platini, tra i quali figurava Giovanni Koetting: ex centrocampista anche di Udinese e Spal, ha parlato a tuttojuve.com della lotta scudetto. E, dopo l'eliminazione dall'Europa, Koetting non si fida della Lazio: "Non credo che l'Inter risentirà dell'eliminazione in Champions, ma per lo scudetto non sarà soltanto una lotta a due. La Lazio potrebbe avere delle ambizioni, arricchite maggiormente dall'eliminazione in Europa League. I nerazzurri potrebbero avere qualche problema perché giocheranno il giovedì sera in Europa League: quello che è certo è che la sfida andrà avanti fino alla fine".

