Kutuzov: “Lazio terza non per caso, gioca un bel calcio. Su Inzaghi...”

L’ex attaccante della Sampdoria Vitali Kutuzov è intervenuto ai microfoni di juvenews.eu, dove si è espresso sul campionato di Serie A ed, in particolare, sulla lotta Scudetto. Interrogato sulle squadre in corsa per il titolo, l’ex calciatore ha menzionato anche la Lazio: “La Lazio sta giocando un bel calcio e porta dei risultati. Secondo me è un gruppo abbastanza compatto e con un ottimo allenatore. Sicuramente ha agganciato il treno e ora cerca di starci sopra fino alla fine anche se sarà difficilissimo. La Lazio non è terza per caso, non si è avvicinata ad Inter e Juve solo per fortuna”.

