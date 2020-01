L'ex Delgado: "Ho la Lazio nel cuore. Questa squadra mi emoziona come nel 2000"

Di Inzaghi è stato prima alter ego in Primavera, poi compagno di squadra. Alfonso Roberto Delgado: meteora della primissima Lazio di Lotito, portato a Roma nel lontano 1994 da Sergio Cragnotti. Un talento spagnolo inespresso a grandi livelli, oggi bomber della Vis Artena in Serie D. Dal suo addio definitivo alla Lazio, era il 2006, di anni ne sono passati. Ma l'affetto è per questi colori è intatto, e le 5 presenze collezionate in biancoceleste non possono che essere un vanto per Delgado: "La Lazio è e resterà sempre nel mio cuore" - ha rivelato a gazzettaregionale.it, alla quale ha confessato tutta la propria stima per il lavoro di mister Inzaghi - "Appena posso vado allo stadio Olimpico per seguire i biancocelesti che, devo ammetterlo, mi emozionano proprio come ai tempi dello Scudetto vinto con Eriksson"

