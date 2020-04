L'ex Lazio Mendieta: "Mi piacerebbe recitare in Stranger Things"

In un'intervista riportata da Calciomercato.com, l'ex giocatore della Lazio Gaizka Mendieta, insieme ad altri ex calciatori, è stato interpellato in merito a una possibile futura partecipazione a un cameo, una specie di comparsa in un film. Lo spagnolo ha dichiarato: "Fare un cameo? Domanda difficile. Mi piacerebbe apparire in molte serie tv o film. Una di questa è Stranger Things sicuramente. Farei qualsiasi parte, anche quella del mostro".



