La dinastia Cruz continua: il figlio del “Jardinero” potrebbe giocare in Italia

La classica telenovela di mercato, in stile Lazio. Alla fine vittoriosa al cospetto della concorrenza agguerrita di Napoli e Roma. A 9 giorni dalla Supercoppa di Pechino (poi vinta) contro la sua ex Inter, Julio Cruz siglava il contratto che lo avrebbe legato ai biancocelesti per la stagione 2009/10. Era il 31 luglio 2009, ed è stato amore a prima vista. Sotto il nome 'Cruz', un numero, il 74: “Lo ha scelto non solo perché si tratta del suo anno di nascita, ma anche per onorare l'anno del primo scudetto vinto dalla Lazio”, disse Lotito nella conferenza stampa di presentazione. Bellissimo. E anche se alla fine quella non fu una stagione devastante per un calciatore da 160 gol in carriera (30 presenze, 4 gol e 3 assist), il ricordo del Jardinero con la maglia della Lazio resterà per sempre anche l'ultimo della sua vita da giocatore. Sono passati 10 anni. Cruz è tornato in patria, si è candidato - senza successo - a sindaco di una città in provincia di Buenos Aires, ha aperto una fazenda. Ha provato a uscire dal mondo del calcio, insomma. Ma il richiamo del campo e di una rete da gonfiare è stato troppo forte, almeno per suo figlio Juan Manuel. Attaccante classe '99 di proprietà del Banfield, si è guadagnato un posto in prima squadra a suon di gol d'autore nelle giovanili. Un figlio d'arte. Che ora piace anche in Italia - ha rivelato lo stesso papà, Julio -, visto che due società di Serie A hanno spedito i propri emissari per osservarlo in Argentina. Il Jardinero non ha svelato i nomi dei due club, ma la dinastia italiana dei 'Cruz' potrebbe ripartire. Un nuovo ciclo dopo gli anni passati a Bologna, all'Inter e infine alla Lazio. Chissà che Juan Manuel non possa riprendere da dove aveva lasciato Julio Ricardo.

