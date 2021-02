La Figc apre un fascicolo su Totti: "Fa l'agente senza averne il titolo"

La Commissione Agenti della FIGC ha aperto un fascicolo per indagare su Francesco Totti e sulla sua agenzia "CT10". L'indagine, riporta Pagine Romaniste, è scattata dopo l'esposto presentato dall'AIACS, che sostiene che l'ex capitano della Roma operi come agente sportivo pur non avendone il titolo. Lo stesso ex attaccante aveva chiarito la situazione in passato, parlando di attività da svolgere solamente nell'area scouting: "Non esercito l'attività di agente sportivo, ho deciso di investire nel settore di riferimento in qualità di uomo di sport e di libero imprenditore, nel rispetto di tutte le normative vigenti. Ho costituito una società di servizi che opera nel settore della mediazione, consulenza ed assistenza ai Club ed ai calciatori, per la quale coordino e supervisiono l’area scouting. Per l’espletamento dei suoi servizi professionali, la società si avvale di professionisti già abilitati all’esercizio dell’attività svolta, in conformità a tutte le disposizioni previste dalla legge, nonché dai regolamenti FIGC e CONI”.

