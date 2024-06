La Fiorentina batte l'Atalanta e fa felice la Juve. Ansia per Scalvini

Fonte: TuttoMercatoWeb.it

Sei gol nel primo tempo, quattro buoni. In un Gewiss Stadium ancora in festa per l'Europa League vinta dall'Atalanta si conclude ufficialmente la stagione della Serie A con il recupero della 29^ giornata, la partita non disputata per il malore che poi avrebbe portato alla morte di Joe Barone. La partita si sblocca subito: cross al bacio di Castrovilli sulla testa di un Belotti lasciato troppo solo e 0-1 sul tabellone al minuto 6. Passa poco però dal pareggio della Dea: arriva già all'11' e lo firma l'uomo del momento. Quel Lookman che, dopo aver portato l'Europa League a Bergamo, scavalca il debuttante portiere viola Martinelli con un tocco sotto morbido per l'1-1.

Neanche stavolta però il risultato rimane uguale a lungo: al 19' ecco il nuovo sorpasso Fiorentina, firmato da Nico Gonzalez con un gran bel mancino al volo. Meno di un quarto d'ora e l'Atalanta riprende ancora i viola, stavolta ci pensa Scalvini con un destro secco dal limite dell'area, un po' sorpreso Martinelli. Al 44' ci sarebbe il 2-3 di Ranieri, ma il difensore parte in fuorigioco per colpire di testa il cross di Gonzalez. Qualche istante di interruzione nel finale del primo tempo, quindi su sviluppi di angolo Belotti trova la doppietta e il 2-3. Con sei gol segnati, dei quali cinque erano regolari, si conclude il primo tempo.

Nessuno dei due allenatori mette mano alla panchina all'immediato riavvio delle danze, meno di dieci minuti dopo l'intervallo il grande pallone per il 3-3 dell'Atalanta sul piede di Pasalic, che però dal limite sbatte in pieno sulla traversa. Al 57' cambio tra uomini-immagini in attacco per Gasperini: fuori Lookman, dentro Scamacca da gestire in previsione Europeo. L'Atalanta non ha voglia di chiudere una stagione indimenticabile perdendo in casa e spinge sull'acceleratore alla ricerca della nuova parità. La Fiorentina, una volta maturato il vantaggio sul tabellone, apprezza invece l'idea di provare a superare la grande delusione della finale di Conference League persa con una vittoria nobile a concludere il proprio campionato.

La notizia della ripresa riguarda però un infortunio, quello che si procura Scalvini inseguendo Ikone: il centrale atalantino si accascia, dolorante al ginocchio, e tiene con il fiato sospeso anche il ct Spalletti per l'Europeo nel quale era stato incluso tra i preconvocati. La Dea non arriva più al pari, al Gewiss vince 3-2 la Fiorentina e fa felice la Juventus, che così conclude al 3° posto.

