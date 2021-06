La Francia teme l'Italia e mette in copertina Immobile - FOTO

Questa Italia fa paura, lo dicono i numeri e ce lo fanno sapere pure dalle altre nazioni. Dalla Francia per esempio dove il portale sportivo "beIN SPORTS" esalta la forza della Nazionale di Mancini snocciolando alcuni dati: 27 partite, 22 vittorie, 5 pareggi e nessuna sconfitta. È una marcia da Europeo. Ma soprattutto è una squadra che gira e sa trovare i gol dei suoi attaccanti. Non a caso "beIN SPORTS" mette in copertina su Twitter Immobile insieme a Insigne e Jorginho e scrive: "L'Italia è imbattuta da 27 partite! La sua ultima battuta d'arresto risale a settembre 2018, contro il Portogallo!".

