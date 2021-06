Italia - Repubblica Ceca, le pagelle dei quotidiani: brilla Immobile, Acerbi attento

Nell’ultimo test amichevole prima dell'inizio dell'Europeo, l'Italia travolge 4-0 una rivedibile Repubblica Ceca. Al Dall'Ara di Bologna va in scena una gara a senso unico dominata in lungo e in largo dagli Azzurri. Gli uomini di Mancini sbloccano il match con uno scatenato Ciro immobile che fornirà anche l'assist del 3-0 di Insigne. La firma sul raddoppio è di Barella che trova una deviazione fortunata. A chiudere i giochi ci pensa Berardi sotto misura. Una grande prova della Nazionale che non poteva andare meglio nell'ultimo impegno prima del tanto atteso Europeo. Nelle pagelle dei maggiori quotidiani sportivi abbondano voti altissimi per gli Azzurri. Immobile trascina l'attacco insieme al suo amico Insigne. Trenta minuti in campo per Acerbi che fornisce come al solito un'attenta prova difensiva.

CORRIERE DELLO SPORT

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6.5 (87′ Toloi sv), Bonucci 6.5, Chiellini 6.5 (64′ Acerbi 6), Spinazzola 6.5 (64′ Emerson 6); Barella 7, Jorginho 7 (64′ Cristante 6), Locatelli 6; Berardi 7 (77′ Chiesa sv), Immobile 7.5 (77′ Raspadori sv), Insigne 8.

GAZZETTA DELLO SPORT

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6 (87′ Toloi sv), Bonucci 6.5, Chiellini 7 (64′ Acerbi 6), Spinazzola 7 (64′ Emerson 6.5); Barella 7, Jorginho 6.5 (64′ Cristante 6), Locatelli 6.5; Berardi 7 (77′ Chiesa sv), Immobile 7 (77′ Raspadori sv), Insigne 8.