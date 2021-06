La Juventus paga la penale a Sarri: si interrompono i legami tra club e tecnico

Aveva tempo fino a mezzanotte, ma ha deciso di anticipare la mossa di qualche ora. La Juventus ha scelto di versare 2,5 milioni nelle casse di Maurizio Sarri affinché non scatti automaticamente il terzo anno di contratto. I bianconeri, riporta goal.com, pagando la penale hanno di fatto interrotto ogni genere di rapporto lavorativo con il tecnico. L'ex Napoli sembra esser sempre più vicino alla panchina della Lazio, ma si attendeva la decisione della Vecchia Signora per poter proseguire la trattativa. Arrivata in questi minuti, l'operazione di mercato può entrare nel clou.

Pubblicato il 31/05

