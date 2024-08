La Lazio di Baroni tra Serie A ed Europa League

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo un’estate molto movimentata, la nuova Lazio si appresta a iniziare la sua stagione. In questo articolo analizziamo le prospettive dei biancocelesti per il 2024-25.

A quali traguardi può ambire la Lazio di Baroni nella stagione 24-25?

La Serie A 2024-25 ha preso il via con leggero anticipo rispetto al solito. Il mercato sta entrando nella sua fase più calda, con tutte le squadre a caccia degli ultimi rinforzi per affrontare al meglio la stagione. Tra le squadre più attive in questa sessione di mercato, c'è anche la nuova Lazio di Marco Baroni, protagonista della miracolosa salvezza del Verona nella scorsa stagione, arrivato per sostituire Maurizio Sarri in un'estate segnata da grandi addii e un profondo rinnovamento. Proviamo a capire qualcosa in più sulle prospettive dei biancocelesti in vista della stagione in partenza, anche grazie all'ausilio delle quote dei bookmakers e dei siti per scommesse online.

Il mercato della Lazio

I tifosi laziali ricorderanno certamente questo mercato come quello del saluto all'eterno Ciro Immobile, accasatosi al Besiktas dopo anni memorabili in biancoceleste. Ha salutato il mago Luis Alberto e con lui anche Felipe Anderson, altro perno del reparto offensivo biancoceleste negli ultimi anni. Già terminata l'esperienza di Daichi Kamada, così come quelle di Matteo Cancellieri, Raul Moro, Sepe e Marcos Antonio. Sono arrivati i talenti Loum Tchaouna, tra le poche note positive della Salernitana dello scorso anno, e Tijjai Noslin dal Verona per rinforzare il reparto offensivo, mentre Nuno Tavares dall'Arsenal è il rinforzo per la corsia difensiva mancina. Sono arrivati anche Fisayo Dele-Bashiru dall'Hatayspor e Gaetano Castrovilli, talento ex Fiorentina in attesa di sbocciare del tutto, fisico permettendo. Il mercato dovrebbe ancora regalare qualcosa a mister Baroni: Boulaye Dia, è già un colpo assestato.

Come giocherà Baroni

Dopo la grande esperienza in Veneto, Baroni cercherà di applicare i suoi principi in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3 propositivo, ma anche equilibrato, e con un gioco fondato anche sull'intensità. Si riparte dalla certezza Provedel in difesa, con Romagnoli e Gila al centro, supportati da Marusic e dal neoacquisto Nuno Tavares sulle fasce. Le chiavi della mediana saranno affidate ancora a Guendouzi, imprescindibile per il suo dinamismo, e alle geometrie di Rovella, mentre per la trequarti dovrebbero partire titolari due volti nuovi come Tchaouna e Noslin. Mentre in attacco Taty Castellanos è il titolare.

Cosa aspettarsi dalla Lazio in campionato

Con un nuovo allenatore e un reparto offensivo così rinnovato, la Lazio sembra avere qualche certezza in meno, ma non manca certo entusiasmo. L'obiettivo Europa è ampiamente alla portata, anche a giudicare dalle quote dei bookmakers: con l'Inter favorita per lo scudetto, gli altri posti Champions League potrebbero essere occupati da Juventus, Milan e Napoli, con Roma e Atalanta a contendersi l'ultima casella, ma anche pronte a inserirsi nel caso in cui qualche big dovesse deludere. La Lazio, in griglia di partenza, si colloca proprio alle spalle dei cugini e dei bergamaschi, in zona Europa League, e con una ipotetica vittoria del campionato quotata intorno a 50,00. In ottica europea, la Lazio dovrà provare a difendersi dalle ambizioni di Fiorentina e Bologna. Non è stato particolarmente fortunato il sorteggio in Coppa Italia: la Lazio parte dagli ottavi di finale, ma potrebbe esserci subito il Napoli di Conte, impegnato contro il Palermo, poi l'Inter, principale candidata per la vittoria finale. Nel penultimo atto, per i biancocelesti potrebbe essere derby o un'affascinante sfida col Milan, mentre dall'altra parte del tabellone ci sono Juventus, Fiorentina, Bologna e Atalanta, le più quotate per raggiungere la finale all'Olimpico. Delle otto teste di serie, però, la Lazio è quella per la quale i bookies nutrono meno fiducia, con quota intorno a 20,00, come per il Bologna.

La Lazio in Europa

Per i biancocelesti, il cammino in Europa League potrebbe essere piuttosto complicato. La nuova formula apre comunque scenari interessanti e la Lazio non dovrebbe faticare particolarmente a raggiungere la fase a eliminazione diretta, ma, in attesa che si completi il quadro delle qualificate con gli ultimi spareggi, due tra le principali candidate alla vittoria finale sono inglesi: il Manchester United e il Tottenham. I cugini della Roma cercheranno di spingersi ancora verso le fasi finali della competizione, ma per la Lazio altre pericolose concorrenti sono l’Athletic Club di Bilbao e la Real Sociedad. Restando nella penisola iberica, in Europa League quest’anno ci sarà anche il Porto, in questi anni protagonista in palcoscenici più prestigiosi. Verosimilmente, queste squadre sarebbero davanti alla Lazio in una ipotetica griglia di partenza, ma per i biancocelesti rimane la garanzia della prima fascia.