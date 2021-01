La Lazio esce fuori alla distanza: nessuno come i biancocelesti nei secondi tempi in casa

Una Lazio solida, grintosa e caparbia conquista tre punti fondamentali superando il Sassuolo tra le mura amiche dell'Olimpico. Al vantaggio iniziale di Caputo, rispondo prima lo stacco imperioso di Milinkovic e poi il guizzo di Immobile nella ripresa. La squadra di Inzaghi mette ancora una vota in mostra il suo carattere e porta a casa la vittoria nei secondi 45 minuti. I biancocelesti hanno segnato per il 12esimo secondo tempo consecutivo in casa, striscia più lunga d’Europa, e contemporaneamente interrompono la striscia di 6 secondi tempi con gol e 6 secondi tempi con più gol del primo tempo (anch’esse prime in Europa) del Sassuolo.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche