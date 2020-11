La Lazio omaggia Immobile sui social: "Centotrenta e lode" - FOTO

LAZIO, IMMOBILE - "Centotrenta e lode", come una laurea. Anzi di più. Immobile è tornato a trascinare la Lazio dopo un'assenza dal campo troppo lunga e non si è smentito: subito gol in tuffo su assist di Parolo, bellissimo, portando le sue reti con la Lazio a 130. Ora "vede" Piola in vetta, può prenderlo e superarlo. Intanto la Lazio lo omaggia sui social con un post Instagram.

Lazio, Immobile può superare Piola: ecco quanti gol mancano

Crotone - Lazio, Immobile: "Vittoria importante. Esultanza? Non era polemica"

Torna alla home page