La Lazio si aggrappa a Milinkovic: è lui la bestia nera dell'Inter

La leadership, il carisma e la maturità acquisiti negli ultimi anni fanno di Milinkovic-Savic uno dei pilastri della Lazio. Lo era con Simone Inzaghi che lo ha saputo valorizzare facendolo diventare il campione che è oggi, lo è con Sarri che sta cercando di cucirgli addosso il ruolo perfetto per il suo sistema di gioco. Sabato all'Olimpico Sergej affronterà il suo ex allenatore, approdato ora sulla panchina dei campioni d'Italia dell'Inter. Proprio i nerazzurri sono una delle vittime preferite del Sergente

NUMERI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Milinkovic-Savic ha segnato 4 gol in totale all'Inter da quando è arrivato nella Capitale. Meglio ha fatto solo contro l'Atalanta (5), facendo dei milanesi la seconda squadra contro cui ha realizzato più reti. In particolare il serbo è andato a bersaglio in tutte le ultime 3 gare contro i nerazzurri, la migliore striscia personale da quando è in Serie A. Vedremo se sabato riuscirà ad incrementare il suo bottino.

Pubblicato 14/10

