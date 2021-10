Lazio - Binance, ecco le cifre e la durata dell'accordo

La Lazio ha un nuovo main sponsor sulle maglie. Il club e Binance hanno annunciato oggi l'accordo che vedrà la piattaforma di scambio delle criptovalute sulle casacche della società biancoceleste. Un accordo importante per il club capitolino che torna ad avere un main sponsor sulle proprie divise dopo l'addio a MarathonBet nel giugno 2019, dovuto al Decreto Dignità. Un affare che porterà liquidità importanti nelle casse del club e che debutterà già sabato contro l'Inter. La Lazio e Binance si sono legate con un contratto di due anni più opzione per il terzo (stagioni 2021/22, 2022/23 e opzione per il 2023/24) con le aquile che potranno incassare circa 30 milioni di euro. Il contratto prevede una quota fissa più una parte di bonus legata ai risultati della squadra di Maurizio Sarri (trofei, piazzamenti ed eventuali altre iniziative). Una boccata d'ossigeno importante per il bilancio e le casse della società anche in ottica indice di liquidità.