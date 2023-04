La Lazio Women non si ferma più! Con l'Apulia Trani arriva la nona vittoria consecutiva

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women vola sulle ali dell'entusiasmo. Le biancocelesti hanno raggiunto nel pomeriggio la nona vittoria consecutiva battendo in casa l'Apulia Trani per 2-0. Un gol per tempo a decidere la partita: Chatzinikolaou al 31' e Fuhlendorff al 78'. La difesa ha retto e non ha subito gol per la settima gara di fila. Tutti questi dati rafforzano il valore del primo posto che rimane saldamente nelle mani delle ragazze di Catini, nonostante le vittorie di Cittadella, secondo, e Napoli, terzo. La prossima settimana il campionato rimarrà fermo per la Pasqua, poi il ritorno con il big match in casa delle seconde in classifica.