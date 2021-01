La Roma e il sesto cambio, Austini: "Non credo che lo Spezia farà ricorso, neanche la Lazio..."

Dopo la clamorosa, doppia, sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia, in casa Roma aumenta lo sconforto. Il derby perso per 3-0 ha mandato in confusione tutta Trigoria, ora bisogna capire come procedere. Vale il 4-2 sul campo o la sconfitta a tavolino per il sesto cambio? A quanto pare la seconda opzione sarebbe praticabile solo in caso di ricorso da parte del club ligure. Come spiegato da Alessandro Austini (Il Tempo) ai microfoni di TeleRadioStereo 92.7, difficilmente ciò accadrà: "Non credo che lo Spezia farà ricorso. Il ricorso per una partita vinta a tavolino non lo farebbe neanche Tare, neanche la Lazio".