La Russa svela: "Lotito indispettito dal comportamento della Juventus"

Ha destato particolari polemiche la decisione di rinviare le partite in programma per l'allarme coronavirus. L'Onorevole Ignazio La Russa ha espresso le proprie perplessità, in particolare sulla sfida tra Juventus ed Inter. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, di seguito le sue dichiarazioni:“Una vergogna assoluta rinviare Juventus-Inter. I bianconeri sono in un momento infelice, hanno i loro diritti a non voler giocare. Ricordo che i tifosi juventini sono andati tranquillamente in trasferta a Lione. A questo punto tanto vale chiudersi in casa come ai tempi della Peste. Ho parlato con Lotito: sia la Lazio che l’Inter sono molto indispettite per il comportamento dei bianconeri. Un match delicato come quello tre i bianconeri e i nerazzurri non può disputarsi a Maggio”.

