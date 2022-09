La Serie A accende i social: "Hai Abraham e Immobile in panchina..." - FOTO

Ciro Immobile o Tammy Abraham? La Serie A con un post social, pubblicato sul suo profilo inglese, ha infiammato il web lanciando un sondaggio curioso: "Hai 3 minuti prima della fine della gara, ti serve un gol per vincere e hai sia Tammy Abraham che Ciro Immobile in panchina. Chi manderesti in campo?". Questa la domanda che ha scatenato una valanga di commenti di ogni genere: da chi pensa che il paragone non esista a chi elogia l'attaccante della Lazio. Del resto non è un caso che il numero 17 abbia vinto la classifica da capocannoniere per quattro volte, i numeri per Ciro parlano da soli.

You have 3 minutes to go, you need a goal to win and you have both @tammyabraham and @ciroimmobile on the bench...🫣



Who would you send on? #SerieA pic.twitter.com/Zdzpxzryeh