La Spagna Under 21 batte la Norvegia: Gila di nuovo in campo dopo l'esordio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Spagna Under 21, dopo aver vinto qualche giorno fa contro la Romania, fa il "bis" nel match appena terminato contro la Norvegia. In gol José Gragera al 40', Ruiz al 51' e Novoa in pieno recupero (90'+4') e per il definitivo 3-0. Mario Gila, "fresco" di debutto con la propria nazionale, è entrato in campo al 75' al posto di Chust, guadagnandosi poco più di un quarto d'ora sul terreno di gioco nell'amichevole della selezione giovanile. Ora il difensore potrà far ritorno a Formello per poter iniziare a preparare, con Sarri e i compagni della Lazio, la partita contro lo Spezia di domenica.

