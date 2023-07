La Stunt Woman Roberta Mancino entra a far parte della Società Sportiva Lazio Paracadutismo

Il Team del Gruppo S.S. Lazio Paracadutismo è al completo in vista della stagione agonistica 2023: "Oggi di fatto si completa il Team del Gruppo S.S. Lazio Paracadutismo (Aero Club Real Lazio- Eagles Kinights- Para Centro Roma) per la stagione agonistica 2023.



Finalmente dopo anni , la grande Roberta Mancino ritorna nel mondo Bianco Celeste. Nata come Paracadutista nel 2001 a Latina e arrivata al Centro di Paracadutismo dei Pratoni del Vivaro dopo aver conseguito la Licenza di Paracadutisti a soli 70 lanci ma, subito dopo decide di trasferirsi in America per diventare la donna dei Record. La rivediamo in occasione del Para Show allo Stadio dei Marmi nel 2013 dove vola per la prima volta con la tuta alare su Roma. Nel 2016 chiama la Lazio per accompagnarla in un lancio notturno sugli studi di Canale 5 sulla Tiburtina con la tuta alare in diretta Canale 5 nella trasmissione televisiva Tu si Que Vales. Protagonista per il festival di San Remo insieme ad Amadeus nel 2020 poco prima della pandemia, dove attraverso i suoi lanci ha fatto conoscere l’Italia dall’alto. E nel 2020 si affida alla Lazio per il suo primo lancio all’interno dello Stadio Olimpico in occasione delle riprese per lo spot per la serie A di calcio TIM. Lo scorso anno a stagione inoltrata abbiamo deciso insieme che il 2023 sarebbe stato l’anno del suo rientro ufficiale in occasione del trentennale della sezione di Paracadutismo della S.S. Lazio.



Una breve presentazione di Roberta Mancino: Paracadutista, stuntwoman e modella italiana.

Roberta Mancino è una paracadutista, stuntwoman e modella italiana. Una donna amante dell’avventura, che da Anzio, è partita appena maggiorenne verso l’America per realizzare il suo sogno: conquistare il mondo grazie alla sua più grande passione, lanciarsi dagli aerei.

Negli anni si è specializzata in diversi sport estremi: skydiving, base jump, wingsuit, scubadiving, immersioni in apnea. Si sta anche allenando per diventare pilota di auto da pista ed è cintura nera di kickboxing full contact.

Ad oggi vanta circa 12500 lanci di paracadutismo freestyle, freefly, video e tuta alare, la sua specialità. Nel 2007 ha vinto i campionati italiani di paracadutismo freestyle e nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi premi e battuto record europei e mondiali in Skydiving e Freefly.

Roberta lavora a Hollywood da anni: è tra le pochissime stunt women inserita ad alti livelli nell’industria cinematografica ed è la controfigura di Scarlett Johansson in tutte le scene d’azione dei film che l’attrice americana ha fatto per la Marvel, tra cui Black Widow, Iron Man 3 e molti altri.

In America è molto popolare e di recente è stata ospite del famoso Conan Show.

Benvenuta Roberta nel Nido delle Aquile", si legge nel comunicato.