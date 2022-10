La Superlega scatena il caos in Spagna: la Liga pensa ad una soluzione drastica

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Image Sport

Pensavate che l'idea della Superlega si fosse spenta? Sbagliato! Il progetto che attualmente coinvolge Juventus, Real Madrid e Barcellona si sta pian piano realizzando insieme ad A22 Sports Management, la società che controlla il torneo, nonché consulente dello stesso. Ovviamente insieme alla Superlega sono riemerse tutte le polemiche legate ad essa, ma stavolta dalla Spagna sembrano fare sul serio per fermare il progetto. Secondo l'emittente radiofonica 'Cadena Cope' infatti, il presidente della Liga Javier Tebas ha convocato un'assemblea straordinaria per il 27 ottobre con i club di prima e seconda divisione per organizzare uno sciopero nel caso in cui non venga tolta la possibilità alle squadre spagnole di aderire alla Superlega.

L'eventuale nascita del torneo organizzato da Real Madrid, Barcellona e Juventus, metterebbe a rischio l'accordo con il fondo CVC per 2 miliardi di euro. Nel caso in cui la richiesta di Javier Tebas non venga ascoltata, i club restanti sono pronti a fermarsi il prossimo 29 ottobre in occasione della 12a giornata della Liga.