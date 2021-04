Lalaziosiamonoi.it augura a tutti i lettori una felice Pasqua

La Pasqua celebra la resurrezione di Gesù Cristo, morto in croce per salvare la sua gente. In un periodo così complicato e difficile, in cui molte persone stanno vivendo un periodo buio, Alessando Zappulla e tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it vi augurano una serena Pasqua e che da qui possa rinascere la vita. Noi continueremo a tenervi compagnia in qualsiasi caso con notizie, approfondimenti e interviste, mettendo al centro la nostra amata Lazio. Dall'uovo di cioccolato biancoceleste sono usciti fuori i tre punti importantissimi conquistati contro lo Spezia, con la speranza che ne arrivino tanti altri per centrare l'obiettivo Champions. Buona Pasqua e sempre forza Lazio!