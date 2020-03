Lapo Elkann: "Ma Lotito ha una laurea in virologia? Ci illumini!"

Il mondo del calcio continua a lavorare sodo per trovare soluzioni adeguate. L'emergenza Coronavirus ha attanagliato anche lo sport. Ieri altro botta e risposta tra Lotito e Agnelli, con il patron della Lazio che avrebbe detto: "Avete visto i dati? Il virus si sta ritirando". Lapo Elkann, noto tifoso bianconero, ha commentato su Twitter quanto accaduto: "Lotito ha una laurea in virologia o in statistica? Ci illumini, Nel mentre le ricordo che l'ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato".

