Lazio, 20 anni fa la vittoria in Supercoppa contro l’Inter. il ricordo della società

L’8 settembre 2000, esattamente 20 anni fa, la Lazio alzava al cielo la seconda Supercoppa Italiana della sua storia. Nella gara dell’Olimpico si affrontano i biancocelesti, campioni in campionato e in Coppa Italia, e l’Inter, finalista di Coppa Italia. La gara termina con un rocambolesco 4-3 per gli uomini allenati da Eriksson. Le reti per la Lazio di Mihajlovic, Stankovic e doppietta di Claudio Lopez, per i nerazzurri Keane, Farinos e Vampeta.Il match si chiude con l’allora capitano biancoceleste, Alessandro Nesta, che alza al cielo il trofeo per la gioia dei tifosi accorsi allo stadio. Questo il video ricordo pubblicato dalla società sui suoi canali social.

Vent'anni fa, alzavamo al cielo la nostra seconda Supercoppa italiana della nostra storia#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/NC0z9SQrhi — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 8, 2020

Lazio-Acerbi, ora il confronto: stop rinnovo, rischio multa

DIRETTA - Calciomercato Lazio, si tratta a oltranza per Kumbulla. Lombardi e Badelj in uscita

TORNA ALLA HOME