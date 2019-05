Lazio, 31 volte Milinkovic: ieri il primo gol su punizione in Serie A

C'è sempre un tempo per le prime volte. Il gol di Milinkovic in Lazio - Bologna del 20 maggio 2019 è il suo primo su punizione in Serie A la 22ª rete siglata in Serie A con l'aquila sul petto, la 31ª totale. Di certo, non la più importante considerando l'incornata decisiva di soli 6 giorni fa in finale di Coppa Italia. Ma è un gol che, scorrendo indietro nel tempo, sa anche un po' di beffa. Perché esattamente un anno prima, il 20 maggio 2018, la Lazio era chiamata alla sfida da dentro o fuori per la Champions League contro l'Inter. Inutile ricordare come sia finita, ma sull'1-0 il palo colpito dal serbo proprio su punizione ha reso più amara una sconfitta immeritata. Corsi e ricorsi storici, quello di Milinkovic di ieri sera è anche il primo gol su calcio da fermo diretto della Lazio in questo campionato. Manca una partita alla fine del campionato per migliorare lo score, Sergej ha il piede caldo e potrebbe colpire ancora.

