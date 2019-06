Lazio, 48 anni fa la firma di Maestrelli: il ricordo del club

Precisamente 48 anni fa, Tommaso Maestrelli apponeva la propria firma sul contratto che lo avrebbe legato alla Lazio per cinque anni. Cinque anni in cui fare la storia del club biancoceleste: quello che sarebbe accaduto dopo quel 7 giugno 1971 è diventato leggenda. Con lui, la Lazio ha vinto il suo primo scudetto. Il Maestro è diventato, per il club laziale, uno dei suoi simboli più puri e belli. La data di oggi è ormai una ricorrenza da celebrare: lo fa anche la Lazio attraverso un post su Twitter. "Il 7 giugno 1971 Tommaso Maestrelli diventava allenatore della Prima Squadra della Capitale. Il resto è storia". Non serve aggiungere altro.

