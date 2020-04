Lazio, 7 milioni in meno di incasso. Quanto ti costa l'Olimpico a porte chiuse!

La stima del danno economico che avrebbe la Lazio, con la ripresa del campionato a porte chiuse, sarebbe di circa 7 milioni di euro. La squadra di Inzaghi infatti, se la Serie A andrà avanti fino alla fine, dovrà giocare ancora 5 partite allo stadio Olimpico. Finora, grazie all'alta media spettatori (35,5mila), la società di Lotito è riuscita a incassare 11 milioni (eguagliando le scorse due stagioni). Come sottolinea 'La Repubblica', mancano ancora gli ultimi impegni contro Milan, Fiorentina, Sassuolo, Cagliari e Brescia. Partite che avrebbero potuto far impennare gli incassi del botteghino. Il quotidiano, nell'edizione odierna, scrive che "Considerando la Lazio in corsa fino alla fine per il titolo si poteva arrivare a un incasso complessivo di almeno 18 milioni di euro".