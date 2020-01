Lazio, a Brescia prima trasferta vinta senza uno dei 4 tenori

La Lazio non ha intenzione di fermarsi. Anche il Rigamonti è stato espugnato, il Brescia non è riuscito a contenere l'armata biancoceleste. Inzaghi ha vinto di nuovo, anche senza il geometra del centrocampo. Luis Alberto non ha preso parte alla gara, ma i suoi compagni hanno conquistato ugualmente i 3 punti. Come riporta Lazio Page, è la prima volta che la Lazio vince in trasferta senza uno tra Milinkovic, Luis Alberto, Correa e Immobile. In precedenza, erano state 5 le sconfitte rimediate:

Spal - Lazio 2-1

Cluj - Lazio 2-1

Inter - Lazio 1-0

Celtic - Lazio 2-1

Rennes - Lazio 2-0

